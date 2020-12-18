منتخب مصر للشباب يحتج على قرار إلغاء مباراته مع تونس

تقدم منتخب مصر للشباب، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، باحتجاج رسمي على إلغاء مباراته مع تونس في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وليد ماهر، المتحدث الإعلامي لبعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم، قوله إن رئيس البعثة الدكتور جمال محمد علي، تقدم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باحتجاج رسمي على رفض اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا للشباب المقامة حاليًا بتونس، إقامة مباراة منتخبي مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة الفراعنة.

وقال ماهر "القائمة المقدمة قبل بداية المباراة كانت مطابقة للائحة الاتحاد ومرفق بها سلبية نتائج التحاليل الخاصة باللاعبين، حيث ضمت 16 لاعبًا، وتفاجئ الجهاز الفني بقرار اللجنة، والتي أشارت خلاله إلى أن قائمة فريق المنتخب الوطني تضم 14 لاعبًا فقط".

وأضاف أن "اللجنة استبعدت اللاعب محمود صابر، وقام الجهاز الفني بإضافة اللاعب أحمد نبيل بدلاً منه، إلا أن اللجنة رفضت أيضًا إشراك اللاعب أحمد نبيل، ومن ثم رفضت كذلك تواجد اللاعب حمزة علاء ضمن القائمة، بعدما أظهرت نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية إصابته، ثم عادت مرة أخرى بقرار يشير إلى أن نتيجة تحليل اللاعب أثبت إصابته بفيروس كورونا".

ولفت الناطق باسم بعثة منتخب مصر للشباب "بعثة منتخب مصر تنتظر القرار النهائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ردًا على احتجاج رئيس البعثة".

وكان جمال محمد علي، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب قد تحدث في تصريحات سابقة عن سر إلغاء المباراة.

وقال جمال محمد علي: "تسبب ما أعلنه ماهر الزهار، رئيس اللجنة الطبية لمنتخب مصر للشباب في إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا 2021".

وأوضح المسؤول المصري "أعلن رئيس اللجنة الطبية قبل بدء المباراة بعشر دقائق فقط أن قائمة المنتخب 14 لاعبا وليست 15 لاعبا، على الرغم من أن نتيجة مسحة اللاعب أحمد نبيل والأشعات والتحاليل أظهرت سلبية إصابته بكورونا".

وتابع بقوله "كنا قد استكملنا قائمة المنتخب 15 لاعبا، ووافق مراقب المباراة على إقامتها وتسلمنا البطاقات استعدادا لانطلاق المباراة، ولكن رئيس اللجنة الطبية أعلن فجأة أن الجاهزين للعب 14 لاعبا وليسوا 15 لاعبا".

وأكمل جمال محمد علي "اللجنة الطبية تعرضت لضغوط وقالت إن المسحة إيجابية بعد أن تم الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل، ومسحة حمزة علاء لا تمثل أي أزمة، استلمنا نسخة أصلية من مسحة اللاعب الخاصة بالكاف وجاءت سلبية".

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا، لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

وكان منتخب مصر للشباب قد توجه، الثلاثاء الماضي، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما أعد الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة، بحسب بيان اتحاد الكرة المصري.

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

ونقل موقع "في الغول" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، قوله: "إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر".

كان "الكاف" قد اعتمد انسحاب منتخب مصر للشباب في المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا بنفس الطريقة بعدما لم تكتمل القائمة.