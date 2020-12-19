زيدان: لا أريد فعل شيء "غبي" مع هازارد

أكد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، أن اللاعب إيدين هازارد لن يكون جاهز لخوض مواجهة إيبار، غدا الأحد، في الجولة 14 من الليغا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: إن "فريقه جاهز لخوض مواجهة إيبار، وسنحاول مواصلة الظهور بشكل جيد".

وعن عودة هازارد ، أجاب "أتمنى أن يكون ذلك سريعا، لقد تعافى تقريبا، وأقول تقريبا لأنه يحتاج إلى شيء لكي يلعب وفي وقت قصير، آمل أن يكون مع الفريق".

وأوضح "ما نريده هو أنه حين يعود هازارد أن يظل يلعب براحة بال، فنحن بحاجة إليه ونريده في الفريق". بحسب صحيفة "ماركا".

وتابع قائلا

"لكن لا نريد فعل أشياء غبية حول عودته بسرعة ويحدث شيء ما".

وعن انتقالات يناير/كانون الثاني، أشار إلى أنه "سعيد مع الجميع، ويمكن أن تحدث الأشياء في جميع الأندية حتى نهاية شهر يناير، لكن ما يمكنني قوله هو إن لاعبي فريقي هم الأفضل وأريد الاعتماد عليهم جميعا".

وبسؤاله عن تجديد عقده، علق: "ليس لدي أي شيء في ذهني، وعقدي ممتد حتى عام 2022، ولن أطلب أي شيء، ومن حسن حظي أن أقول كل لحظة إنني في أفضل ناد في العالم، وآمل أن أتمكن بالاستمرار مع اللاعبين".