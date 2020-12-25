الأهلي المصري: قفشة والسولية وربيعة خضعوا لمسحة تظهر نتيجتها غدا

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، إن النادي ينتظر نتيجة مسحة ثلاثة من نجومه إضافة إلى المدير الفني بيتسو موسيماني.

وأكد شوقي خضوع ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمسحة طبية صباح اليوم الجمعة، حسب موقع "يلا كورة".

وأكد رئيس اللجنة الطبية أن: "عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة خضعوا لمسحة طبية جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي".

ولفت إلى أن نتيجة المسحة الطبية ستظهر غدًا السبت، متمنيا أن تكون سلبية حتي يتمكن اللاعبون من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي أن موسيماني يخضع لعزل حاليا بأحد المستشفيات، مؤكدا: "موسيماني أجرى هو الآخر مسحة جديدة، وقد تظهر مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت".

يذكر أن آخر مسحة أجراها موسيماني جاءت نتيجتها إيجابية، حسبما صرح به مسؤولوا النادي الأهلي وقتها.

وقد غاب السولية وقفشة وربيعة عن رحلة الأهلي إلى النيجر في مواجهة سونيديب التي غاب عنها موسيماني أيضا، ليخضع الرباعي للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

يُذكر أن الأهلي فاز على سونيديب يوم الأربعاء بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومعلوم أن موقف المدير الفني وثلاثي الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق وخوض المباريات الرسمية سيتحدد على ضوء نتيجة المسحة التي خضع لها كل من موسيماني والسولية وقفشة وربيعة صباح اليوم الجمعة.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر أمس الخميس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.