"ريال مدريد وأزمة الشارة"... محمد صلاح ينفجر في وجه ليفربول

أصبح مستقبل الملك المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حديث الساعة في وسائل الإعلام الإنجليزية، لاسيما بعدما ألمح هداف "البريميرليغ"، منذ أيام إلى إمكانية الرحيل عن قلعة "أنفيلد".

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بتصريحات نارية من محمد صلاح خلال مقابلة مع صحيفة "أس" الإسبانية، تحدث خلالها عن احتمالية انتقاله لأحد قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، ولم يتمسك بإجابته بالبقاء مع "الريدز".

وقال صلاح خلال المقابلة: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ناديين كبيرين. لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل. سؤال الانتقال إلى إسبانيا سؤال صعب. كل ما أستطيع قوله الآن هو أن كل الموضوع بيدي ليفربول".

وعلق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على حديث اللاعب المصري، محمد صلاح، وقال:"ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي"، وذلك حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

فيا، اعتبر خبير كرة القدم الإسبانية ألفارو مونتيرو، أن تصريحات صلاح "فتحت الباب لانتقال قريب إلى إسبانيا"، فيما تنبأ خبير كرة القدم الإنجليزي واللاعب الدولي السابق غاري نيفيل، برحيل صلاح قريبا.

تصريحات أبوتريكة المثيرة

أما زميل صلاح السابق بمنتخب مصر، ففاقم الموضوع بعد حديثه في برنامج تلفزيوني، حول "عدم سعادة" صلاح في ليفربول. وقال أبوتريكة: "اتصلت بصلاح بشأن وضعه في ليفربول وهو مستاء، لكن ذلك لن يؤثر أبدا على أدائه في الملعب".

وأضاف: "أعلم أن صلاح غير سعيد في ليفربول، أخبرني أسباب عدم سعادته لكنها أسرار ولا يمكنني التحدث عنها علانية. أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائد الفريق ضد ميدتيلاند".

لكن صلاح أثار التساؤلات مجددا عندما نشر صورة على حسابه بموقع إنستغرام، وهو مبتسم، بعد يوم من تصريحات أبوتريكة، واعتبر عدد من جماهير ليفربول أن صورة صلاح "المبتسم" هي طريقته بالقول أنه "سعيد في ليفربول"، مفندا الأنباء التي تقول عكس ذلك.

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ريال مدريد ومحمد صلاح

نقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عمن وصفته بأنه "مصدر مقرب" من محمد صلاح، تأكيده أن "نادي ريال مدريد يمتلك حاليا اتصالا وثيقا مع ممثلي اللاعب"، لافتا إلى أن "هناك اهتماما بالتعاقد معه".

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن "فكرة الانتقال إلى النادي الملكي موجودة لدى صلاح، وأن كل شيء سيتضح بعد انتهاء الموسم الجاري"، مشيرة إلى أن ممثل اللاعب المصري أكد أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لضم صلاح، قبل عدة أشهر، لكن فكرة الانتقال أصبحت الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وأشارت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إلى أن "رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتبر "النجم المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب".

في سياق متصل، أكد الصحفي الرياضي التركي الشهير أكرم كونور، أن اللاعب المصري محمد صلاح أفصح لمقربيه عن وجهته المقبلة.

وقال أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "نادي ليفربول، سيسمح لنجمه المصري محمد صلاح بالرحيل إذا توصل لعرض مناسب"، مؤكدا أن صلاح "أخبر مقربيه بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد". وأوضح الصحفي التركي، أن "ليفربول سيختار العرض الأفضل لبيع نجمه، المطلوب في أندية كبيرة أخرى على غرار مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

احتمالية البقاء

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب قد أثار الجدل بعدم منح صلاح شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من عدم مشاركة أغلب قادة الفريق، وفضل كلوب منح المدافع الشاب ترينت أليكساندر أرنولد (22 عاما) الشارة خلال اللقاء.

وكشف موقع "غول" العالمي، أن ليفربول يجهر عرضا ماليا لإقناع صلاح بالبقاء في الأنفيلد، مؤكدا أن مجلس إدارة ليفربول قال إنه سعيد بوجود محمد صلاح مع الفريق، وليس لديه خطط لبيع النجم الدولي.

أما صحيفة "صن" البريطانية، فقد قالت إن "المدرب الألماني يورغن كلوب كذلك لا يفكر ببيع هداف الدوري الإنجليزي الحالي، الذي ينتهي عقده الجاري مع الفريق في صيف 2023"، مشيرة إلى أن صلاح يتقاضى أعلى راتبا في ليفربول بقيمة سنوية تقدر بـ12 مليون يورو.