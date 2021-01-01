بسبب "كورونا"... مانشستر سيتي يفقد 5 لاعبين في موقعة تشيلسي

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، فقدانه 5 لاعبين في مباراته المهمة أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمر ليغ".

وقال بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، إن حالات الإصابة تتزايد بين لاعبي الفريق وأفراد الطاقم الفني.

وأوضح غوارديولا أن هذا هو سبب طلب مانشستر سيتي تأجيل مباراته أمام إيفرتون الاثنين الماضي، علاوة على تسبب الأمر في إغلاق ملعب التدريب ضمن إجراءات احترازية لمكافحة تفشي الفيروس داخل جنبات النادي.

وأصيب حتى الآن مهاجم السيتي، غابرييل خيسيو، ومدافعه كايل ووكر، لكن مدرب الفريق الإنجليزي، رفض أن يكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة، مؤكدا أنهم لاعبين أساسيين وبارزين ومؤثرين.

وتابع غوارديولا في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورتس": "المسؤولون في البريمرليغ يرفضون أن نكشف عن أسماء اللاعبين المصابين، لكنكم ستعرفون غدا، عندما ترونهم غير موجودين في تشكيلة الفريق".

Pep Guardiola has revealed Manchester City currently have five players unavailable for Sunday's Premier League match at Chelsea because of positive coronavirus tests. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 1, 2021

​واستمر المدرب الإسباني قائلا "كان لدينا عدد كاف من اللاعبين لمواجهة إيفرتون، وكنا في حقيقة الأمر نرغب في خوض المباراة، لكن بدأت الحالات تظهر في في يوم المباراة، وأبلغنا رابطة الدوري بما حدث، وتحدثت شخصيا مع مدرب إيفرتون، كارلو أنشيلوتي، وشرحت لهم الموقف وخطورته".

ولفت غوارديولا أن إدارة الفريق عادت للتدريبات أمس الأول، بعد التطهير الشامل لملعب التدريب.