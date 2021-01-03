رغم تجديد عقده... غوارديولا يتحدث مجددا عن استمراره في تدريب "مانشستر سيتي"

تحدث الإسباني، بيب غوارديولا، مجددا عن استمراره في تدريب فريق مانشستر سيتي على الرغم من تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي قبل شهر تقريبا.

وقال غوارديولا في تصريحات خاصة لموقع "مانشستر سيتي" الرسمي، إنه يفكر حاليا في الاستمرار بعالم التدريب الاحترافي، بعدما وجده إيجابيا داخل قلعة السيتي.

وتابع مدرب مانشستر سيتي "استفدت كثيرا من تجاربي السابقة، في عالم التدريب، وهو ما كان له تأثير إيجابي على مهمتي الحالية على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، وهذا ربما يمدد مسيرتي في هذا المجال لمدة أطول مما أتوقع".

وتحول غوارديولا إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتي وهي 5 أعوام خلال هذه المسيرة.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درب بايرن ميونيخ الألماني لمدة 3 أعوام قبل أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الانجليزي بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت قال غوارديولا، الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "بالطبع أنا في وضع أفضل الآن. بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي".

​وأضاف غوارديولا "في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريبا. الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، متخلفا بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.