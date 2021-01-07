زيدان ممنوع من قيادة ريال مدريد في مباراته المقبلة بالليغا... فيديو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لن يتواجد على دكة البدلاء مع فريقه عندما يلعب مع أوساسونا، في الجولة الـ18 من الليغا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ملعب إل سادار لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

🚨🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨🚨



💥 ZIDANE podría no estar en el banquillo este sábado contra Osasuna.



💉 Ha habido un POSITIVO POR #COVID19 en su entorno más cercano.



Él ha dado NEGATIVO en la prueba de antígenos y está esperando la PCR. pic.twitter.com/IUWleEvNHm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 7, 2021

ووفقا للبرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو"، فإن زيدان لن يكون على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا، لانه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن زيدان البالغ من العمر 48 عاما أجرى فحص فيروس كورونا "PCR"، وجاءت النتيجة سلبية، لكنه سيجري مسحة جديدة.

يذكر أن ريال مدريد لديه 36 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل.