المصرية ميار شريف تتأهل إلى نهائي تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وفازت ميار بالمجموعات (6-3، 2-6، 6-1)، بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة الساعتين لتتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام لتصبح على بعد مباراة واحدة من التأهل للدور الرئيسى للبطولة للمرة الأولى فى تاريخها.
ميار شريف تتأهل إلى نهائي تصفيات استراليا المفتوحة✍️— Yallakora (@Yallakoranow) January 12, 2021
تأهلت ميار شريف لاعبة التنس إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد الإطاحة بمنافستها الأمريكية جرايس مين بنتيجة 2-1.🇪🇬⚡️ pic.twitter.com/odmnbMNJ9w
وكانت ميار قد تجاوزت اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول للتصفيات، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).
يذكر أن ميار شريف تعد أول لاعبة مصرية فى التاريخ تصل للدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما تأهلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي.
كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.
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