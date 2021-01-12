المصرية ميار شريف تتأهل إلى نهائي تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة المصرية ميار شريف، اليوم الثلاثاء، إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على منافستها الأمريكية جرايس مين بنتيجة 2-1، في مباراة ماراثونية استمرت قرابة الساعتين.

وفازت ميار بالمجموعات (6-3، 2-6، 6-1)، بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة الساعتين لتتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام لتصبح على بعد مباراة واحدة من التأهل للدور الرئيسى للبطولة للمرة الأولى فى تاريخها.

ميار شريف تتأهل إلى نهائي تصفيات استراليا المفتوحة✍️



تأهلت ميار شريف لاعبة التنس إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد الإطاحة بمنافستها الأمريكية جرايس مين بنتيجة 2-1.🇪🇬⚡️ pic.twitter.com/odmnbMNJ9w — Yallakora (@Yallakoranow) January 12, 2021

وكانت ميار قد تجاوزت اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول للتصفيات، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).

يذكر أن ميار شريف تعد أول لاعبة مصرية فى التاريخ تصل للدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما تأهلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي.

كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.