بيترهانسل على بعد مرحلة واحدة من لقبه الـ 14 في رالي داكار

أصبح الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل على بعد مرحلة واحدة من تعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه الـ 14 في رالي داكار، اليوم الخميس، بعد أن أنهى اليوم قبل الأخير في السعودية بفارق 15 دقيقة عن منافسه القطري ناصر العطية.

وفاز في هذه المرحلة القطري العطية، سائق تويوتا، الذي قال أمس الأربعاء، إن هذه المرحلة التي تقلصت إلى 464 كيلومترا من العلا إلى ينبع ستكون حاسمة، لكن بيترهانسل حافظ على ثباته وسجل ثاني أسرع زمن اليوم.

وقال بيترهانسل الذي حقق ألقابه 13 السابقة في فئتي السيارات والدراجات النارية "يتبقى يوم واحد ونأمل أن نحقق المركز الأول في النهاية".

وشهدت آخر 200 كيلومتر إلى جدة سلسلة كثبان رملية قبل الوصول لسواحل البحر الأحمر مما صعب فرص العطية في تقليص الفارق مع منافسه.

وقال السائق القطري، بطل الرالي ثلاث مرات والفائز بست مراحل هذا العام: "مثلما حدث في العام الماضي عانينا مع الإطارات".

الفرنسي ستيفان بيترهانسل يفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار معززا صدارته للترتيب العام أمام القطري ناصر العطية pic.twitter.com/OhmFobHxdV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 12, 2021

وأضاف "أتمنى في العام المقبل أن تكون القواعد مناسبة للجميع". وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع "يتبقى يوم واحد لكن هذا العام عانينا من الكثير من الثقوب في الإطارات. أكثر من 16 إطارا بالنسبة لي وأنا متأكد من أن تغيير الإطار الواحد يستغرق دقيقة ونصف وهذا وقت طويل".

وفي فئة الدراجات النارية، فاز البريطاني سام سندرلاند من فريق كيه.تي.إم بالمرحلة وصعد للمركز الثاني في الترتيب العام بفارق أربع دقائق و12 ثانية خلف الأرجنتيني كيفن بنابيدس متسابق هوندا.

وقال سندرلاند: "كنت أعرف أن اليوم آخر فرصة لي لمحاولة الفوز وبذلت أقصى جهد ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في آخر مرحلة".