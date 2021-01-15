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    المنتخب السوري لكرة السلة

    قوطرش لـ"سبوتنيك": دعونا 4 دول عربية إلى بطولة بكرة السلة في دمشق

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    رياضة
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    أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة المؤقت أنه بدأ التحرك لإقامة دورة دولية عربية تضم منتخبات الرجال لعدد من الدول، على أن تقام في العاصمة السورية ما بين الـ 27 من الشهر الجاري والثاني من شباط/ فبراير، وذلك بالتزامن مع تحضيرات لمعسكر تدريبي في إحدى الدول الخليجية بعد وصول المدرب الأمريكي ساليرنو إلى دمشق.

    منتخب سوريا لكرة السلة
    © Sputnik . Tariq Miri
    منتخب سوريا لكرة السلة يعسكر في مدينة كازان الروسية
    وأوضح مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة طريف قوطرش لوكالة "سبوتنيك" أن الدعوات أُرسلت إلى منتخبات مصر والأردن ولبنان والعراق، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة الدورة تحضير المنتخب السوري للنافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021، إضافة إلى اللعب أمام الجمهور بدمشق في صالة الفيحاء وتشجيع المنتخبات على القدوم إلى سوريا.

    وأضاف قوطرش "لا نعلم إن كانت ستقام الدورة أم لا... أرسلنا دعوات إلى مصر والأردن ولبنان والعراق ولم تصلنا ردود حتى الآن، وفي حال وافق منتخب واحد فقط سنلعب معه مباراتين وديتين لتحضير المنتخب".

    ويلتقي المنتخب السوري نظيره السعودي في المباراة الأولى من النافذة الثالثة، يوم الثامن عشر من شهر شباط/ فبراير القادم.

    ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بالتشارك مع السعودية، فيما تعتلي إيران الصدارة بـ 7 نقاط وقطر بقاع المجموعة بـ 5 نقاط.

    صالة الفيحاء

    وتسلم اتحاد كرة السلة صالة الفيحاء بعد إعادة صيانتها خلال الفترة الماضية، حيث يسعى الاتحاد لاستضافة مباريات منتخب سوريا على أرضه بعد سنوات من الحرمان بسبب الأوضاع في البلاد.

    وذكر قوطرش أن الاتحاد استلم صالة الفيحاء وهي بحلة جديدة من ناحية الأرضية والمشالح والتجهيزات، مضيفاً "نحاول أن نقوم بنشاط رياضي فيها ضمن القوانين والأنظمة رغم الصعوبات".
    وقال قوطرش: "هناك مشاكل بالنسبة لوصول التجهيزات كونها يجب أن تتوافق مع المواصفات الآسيوية، وسنحصل عليها من ضمن الأموال المجمدة، بالإضافة إلى مبلغ من الاتحاد الرياضي العام في سوريا، ولكن الاتحاد الآسيوي يفرض علينا التعامل مع شركات يتعاون معها ونحن لا نريد التعامل معها".
    كرة السلة
    © Photo / Pixabay
    المنتخب السوري لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا

    وأكد مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة عقد اجتماع مع إحدى الشركات السورية القادرة على تأمين كل التجهيزات والمواصفات المطلوبة والمعترف فيها آسيوياً لتوفير كل الأجهزة المطلوبة.

    عودة المدرب الأمريكي... ومعسكر خليجي

    وذكر قوطرش أن مدرب منتخب سوريا لكرة السلة، الأمريكي جوزيف ساليرنو سيصل مع مساعده إلى دمشق بين 15 و17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه سيقام تجمع للمدربين واللاعبين لمدة ثلاثة أيام كما ستجري دورة تدريبية للمدربين الوطنيين بإشراف ساليرنو.

    وبالنسبة للاعب السوري المجنس جورج كيل فإنه لن يكون ضمن تجمع دمشق، بل سيلتحق بالمنتخب في معسكره المتوقع إقامته بإحدى الدول الخليجية حسب الظروف وخاصة مع انتشار فايروس كورونا، وفق قوطرش.

    غير راضين

    وبالنسبة لأداء لاعبي المنتخب السوري في بطولة الدوري، قال مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة طريف قوطرش لوكالة "سبوتنيك"، "نراقب جميع اللاعبين ومستوياتهم، نحن غير راضيين عن أدائهم بالدوري وكذلك الحالة الأخلاقية والاعتراض على الحكام... وقد يتم استبعاد البعض منهم بحسب مستواهم".

    وذكر قوطرش أن شركة "سما" اشترت حقوق نقل الدوري السوري لكرة السلة لمدة عامين مقابل 35.5 مليون ليرة سورية، وفي السنة القادمة يزداد المبلغ بنسبة 20 أو 30 %.

    وكان الاتحاد الرياضي العام في سوريا قد أقام حفل تكريم لبعثة منتخب كرة السلة بمدينة الجلاء الرياضية في دمشق الشهر الماضي، بعد فوزه على نظيره الإيراني ضمن النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.

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    منتخب سوريا لكرة السلة يعسكر في مدينة كازان الروسية
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