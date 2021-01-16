"العالم لليد"... الفراعنة يسحقون مقدونيا ويحجزون مقعدهم في الدور الثاني

سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره المقدوني بنتيجة (38-19)، متأهلا إلى الدور الثاني من بطولة العالم المقامة في القاهرة.

ورفع الفوز رصيد مصر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ليضمن الفراعنة بذلك التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بشكل رسمي، بينما تجمد رصيد مقدونيا عند لا شيء من النقاط.

وكان المنتخب المصري قد حقق انتصارا كبيرا في المباراة الافتتاحية التي لعبها مع تشيلي بنتيجة 35-29.

حسن وليد نجم المنتخب الوطني لليد يتحدث عن فوز المنتخب على مقدونيا.. وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة#ستاد_اليد#كأس_العالم_لكرة_اليد#ONTime_Sports

تابعوا قناة ONTime Sports 3 على تردد 12303 استقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 pic.twitter.com/EwQvbMqqWP — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2021

الفراعنة يكتسحون منتخب مقدونيا الشمالية ب 37-18 و يضمن مقعده من الدور الثاني لبطولة العالم لكرة اليد 🇪🇬💪 pic.twitter.com/fU01NU6jP9 — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) January 16, 2021

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة الإثنين المقبل السويد التي تعد أقوى فرق المجموعة في المواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات الأول فيما ستلعب مقدونيا مع تشيلي، قبل الانتقال إلى مرحلة الدور الثاني المكون من 6 منتخبات في المجموعة الواحدة.

ألف مبروك لـ منتخب مصر لكرة اليد الفوز على منتخب مقدونيا في ثاني مباريات كأس العالم #مساء_dmc pic.twitter.com/bnUrIdkMJR — dmctv (@dmctv) January 16, 2021

وسبق أن حصل منتخب مصر على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عام 2019.

وتستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، التي تقام على 4 صالات، دون حضور جماهيري ووسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، حيث كان عدد الدول المشاركة في البطولة سابقا 24 فريقا.

وتضم البطولة في نسختها الحالية 6 دول عربية، هي الجزائر، والمغرب وتونس والبحرين، وقطر إلى جانب مصر.