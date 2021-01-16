رئيس سانت إتيان الفرنسي يعتذر للزمالك المصري وجماهيره

اعتذر رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي لنادي الزمالك الصمري وجماهيره على تصريحاته الأخيرة بشأن مفاوضات انتقال لاعب من القلعة البيضاء إلى ناديه.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن رئيس النادي الفرنسي تقدم باعتذار للزمالك المصري بشأن انتقال مصطفى محمد، لاعب الزمالك للنادي الفرنسي.

ولفت الموقع إلى أن عمر ربيع ياسين، نشر صورا لخطاب الاعتذار، على "تويتر" يقول فيها رئيس النادي الفرنسي إنه كان يقصد الوسطاء وليس أشخاصا داخل إدارة الزمالك.

ويقول الخطاب، وفقا لـ"بوابة أخبار اليوم": "لم تكن تصريحات رئيس سانت ايتيان رولاند رومير، ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك"، مضيفا: "لكنها كانت تجاه جميع الوسطاء الذين أرادوا المشاركة في عملية التفاوض بين الناديين بشأن انتقال مصطفى محمد".

وتابع: "سانت إتيان يأسف بشدة على سوء الفهم هذا ونحن نؤمن إيمانا راسخا بمهنية الزمالك وبولاء وأمانة أعضاء مجلس إدارته"، مضيفا: "نريد بصدق أن يحافظ الزمالك وسانت إتيان على علاقة العمل جيدة".

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" أن رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، قال في تصريحات سابقة إن "بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي"، مضيفا: "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة".

وتابعت: "أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه إلغاء المفاوضات حول بيع مصطفى محمد، وطالب النادي الفرنسي بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم إتمام الصفقة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن التشهير ضد النادي".