فينغر يدعم أوزيل في مغامرة فنربخشة

دعم المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، صانع الألعاب الألماني، مسعود أوزيل، في مغامرته الجديدة مع فنربخشة التركي.

وقال مدرب أرسنال الإنجليزي السابق في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "أوزيل يشعر باليأس، وهذا سيجعله يشعر بالتألق للعب كرة القدم مرة أخرى، ويمكنه الازدهار في بيئة ترحيبية مثل فنربخشة التركي".

وسافر أوزيل إلى تركيا يوم الأحد لاستكمال انتقاله إلى فنربخشة، بعد وداع زملائه في أرسنال في ملعب التدريب بالنادي.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي انضم إلى أرسنال تحت قيادة فينغر من ريال مدريد في عام 2013، على الفوز بثلاثة كؤوس للاتحاد الإنجليزي، لكنه لم يلعب مع النادي منذ مارس/آذار الماضي، وتم استبعاده من قبل المدير الحالي ميكيل أرتيتا.

وقال فينغر "أنا متأكد من أنه محبط لأنه لم يلعب. لا بد أن جوعه (هائل) للعب كرة القدم مرة أخرى".

وتابع بقوله "مسعود رجل يحتاج إلى بيئة دافئة، وأعتقد أنه لن يجد ذلك أو أكثر في أي مكان آخر إلا في تركيا".

واستمر المدرب الفرنسي بقوله "بشكل عام، يمكنه توفير الكرات التي يحتاجها المهاجمون للفوز بمباريات كرة القدم. إذا قاموا بذلك بشكل جيد، فإن لديهم فرصة جيدة للفوز بالدوري".

يعتقد فينغر أن تأثير أوزيل على المدى القصير على فنربخشة سيعتمد على مستويات لياقته البدنية، بعد أن ظل بعيد عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال فينغر "إذا كانت لياقته الأساسية في التدريبات جيدة، فلن يتطلب الأمر سوى ثلاث أو أربع مباريات ليكون في أفضل حالاته".

وأتبع بقوله

"الجودة التي يمتلكها أوزيل هي، الرؤية المتعمقة، يراها بسرعة، يقرر بسرعة ويدرك بسرعة ما يراه. هذه ميزة لا تجدها كثيرًا في لعبتنا".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق عن توصل اللاعب الألماني ذو الأصول التركية إلى اتفاق مع الأرسنال بشأن رحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويعد مسعود أوزيل من أصحاب أكبر الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه أوزيل التوقعات حول مسألة انتقاله، بنشر صورة قديمة له عبر حسابه على "تويتر" في إسطنبول، مكتوب عليها "هذه المدينة...".

ودخل أوزيل في علاقة متوترة مع الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، منذ الموسم الماضي، مما جعل اللاعب الألماني لا يشارك مع أرسنال منذ مارس/آذار 2020.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن وسائل إعلام تركية، بأن هناك تقدم المفاوضات بين أوزيل وفنربخشة التركي.

وأشارت إلى أن اللاعب الألماني سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات ونصف.

ويحتل فنربخشة، أحد الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول إلى جانب غلطة سراي وبشكتاش، المركز الخامس في الدوري التركي.