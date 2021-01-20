في الـ24 ساعة الماضية... مصر أجرت 2249 تحليل كورونا لفرق مونديال كرة اليد

أعلنت اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، أنه تم إجراء 2249 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لجميع الفرق والمشاركين في البطولة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اللجنة، "تم تقديم الخدمة الطبية لـ 138 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الثلاثاء، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة".

وأشار البيان إلى أنه "تم إجراء 2249 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصا على صحتهم".

وأكد أن "اللجنة الطبية التبعة لوزارة الصحة المصرية والمشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة".

وأضاف أن "اللجنة تقوم بالعمل على تلبية أي احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفوري بها".

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجاري.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الروسي مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.