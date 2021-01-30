في ليلة نصراوية كبيرة... "العالمي" يسحق الهلال ويتوج بالسوبر السعودي... فيديو

تُوج نادي النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه بثلاثية دون رد على غريمه التقليدي الهلال في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل بيتروس ماثيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 61 من كرة عرضية مررها سلطان الغنام.

ابارك لجمهور #العالمي،ليس غريبا على #النصر هزيمة #الهلال،عندما تحضر روح النصر تصبح البطولات في متناول اليد،#حمدلله يثبت بأنه جلاد من طراز نادر لاتنجبه الملاعب إلا كل مائة سنة 💛💙#الهلال_النصر#الهلال_النصر_كاس_lلسوبر pic.twitter.com/0sGlfchm9D — هالة الناصر (@Halnasir) January 30, 2021

للنصر فرحة، مبروك للعالمي صاحب الخطوة الوثابة في الحصول للمرة الثانية على السوبر السعودي.

ومعوض نادي الزعماء ببطولات قادمة.#النصر_الهلال — عبده خال (@AbduhKhal) January 30, 2021

​

الف مليون تريليون مبروك للأمة النصراوية .. ومن نصر لنصر

هذي عادة النصر لما يكون التحكيم صح .. تطلع كل الابداعات 💛💙 — حصة محمد آل الشيخ (@hessahR2030) January 30, 2021

وفي الدقيقة 82 سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للعالمي (لقب يطلقه جمهور النصر على فريقهم) ، قبل أن يحرر سامي خليل النجعي الهدف النصراوي الثالث في الدقيقة 92.

وبفوزه على الهلال، أصبح النصر أول فريق سعودي يحافظ على لقبه ويتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة موسم 2019 والتي توج بها على حساب التعاون بركلات الترجيح 5-4.

وبذلك فشل الهلال في تحقيق ثالث ألقابه من كأس السوبر السعودي بعد فوزه في نسختي 2015 و2018 على حساب النصر والاتحاد.