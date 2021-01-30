في ليلة نصراوية كبيرة... "العالمي" يسحق الهلال ويتوج بالسوبر السعودي... فيديو

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل بيتروس ماثيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 61 من كرة عرضية مررها سلطان الغنام.
ابارك لجمهور #العالمي،ليس غريبا على #النصر هزيمة #الهلال،عندما تحضر روح النصر تصبح البطولات في متناول اليد،#حمدلله يثبت بأنه جلاد من طراز نادر لاتنجبه الملاعب إلا كل مائة سنة 💛💙#الهلال_النصر#الهلال_النصر_كاس_lلسوبر pic.twitter.com/0sGlfchm9D— هالة الناصر (@Halnasir) January 30, 2021
للنصر فرحة، مبروك للعالمي صاحب الخطوة الوثابة في الحصول للمرة الثانية على السوبر السعودي.— عبده خال (@AbduhKhal) January 30, 2021
ومعوض نادي الزعماء ببطولات قادمة.#النصر_الهلال
الف مليون تريليون مبروك للأمة النصراوية .. ومن نصر لنصر— حصة محمد آل الشيخ (@hessahR2030) January 30, 2021
هذي عادة النصر لما يكون التحكيم صح .. تطلع كل الابداعات 💛💙
وفي الدقيقة 82 سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للعالمي (لقب يطلقه جمهور النصر على فريقهم) ، قبل أن يحرر سامي خليل النجعي الهدف النصراوي الثالث في الدقيقة 92.
رسميييييًا 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 30, 2021
البطولة 45 تصـل 🤩💪#النصر_بطل_السوبر 🏆💛💛💛 pic.twitter.com/2sZGjva7Vn
وبفوزه على الهلال، أصبح النصر أول فريق سعودي يحافظ على لقبه ويتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة موسم 2019 والتي توج بها على حساب التعاون بركلات الترجيح 5-4.
وبذلك فشل الهلال في تحقيق ثالث ألقابه من كأس السوبر السعودي بعد فوزه في نسختي 2015 و2018 على حساب النصر والاتحاد.
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