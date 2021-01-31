مدبولي: مصر اجتازت اختبارا حقيقيا بتنظيم بطولة اليد وسط الجائحة.. صور

حضر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد بين منتخبي الدنمارك والسويد، كما قام بتسليم كأس البطولة لفريق الدنمارك الفائز بالمركز الأول.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن مصر استطاعت تنظيم بطولة العالم لليد رجال بنجاح ملحوظ، في وقت لا تزال جائحة "كورونا" تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

وأضاف مدبولي، "لقد كنا أمام اختبار حقيقي، استطعنا اجتيازه بتفوق، وشهدت لنا بذلك بعثات الدول المشاركة في البطولة".

وأشاد بالأداء القوي المُشرف للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد الذي أبهر العالم بجسارته أمام منافسيه، قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام الدنمارك، حامل اللقب بنتيجة 38-39.

وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن أبرز اللقطات التي تم التقاطها خلال البطولة.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري.