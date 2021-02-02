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    الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق نادي برشلونة في إسبانيا، 2012

    برشلونة يتصدر القائمة... أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم

    © AP Photo / Andres Kudacki
    رياضة
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    تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة أعلى الأندية الرياضية دخلا في الموسم الرياضي (2019 / 2020) متخطيا ريال مدريد لأول مرة.

    الخمسين الدولة الأكثر تطورا وفق مؤشر تطور كرة القدم
    © Sputnik
    تصنيف الدول وفقا لمؤشر تطور كرة القدم
    جاء ذلك في إحصائية يناير/ كانون الثاني 2021، التي نشرها موقع دوري كرة القدم المالي في ديلويت، وشملت 5 نواد إنجليزية وناديين إسبانيين وناديا واحدا من كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ضمن العشر الكبار.

    ولفت الموقع إلى أن تلك الإحصائية ترصد الآداء المالي للأندية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن إجمالي دخل أعلى 20 نادي رياضي في العالم نحو 9 مليارات و860 مليون دولار أمريكي.

    وتراجع الدخل الإجمالي لأعلى 20 نادي كرة قدم في العالم بنسبة 12 في المئة مقارنة بالموسم السابق وهو ما يوازي مليار و320 مليون دولار.

    وفيما يلي أعلى 10 أندية دخلا خلال موسم (2019 / 2020) وتشمل عائدات بث المباريات والحضور الجماهيري والأنشطة التجارية الأخرى، التي تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجعها عن الموسم السابق، وسط تقديرات بحدوث تراجع أكبر خلال موسمم (2020 / 2021) بسبب الجائحة.

    1- برشلونة

    حقق برشلونة الإسباني دخلا نحو 859 مليون دولار و580 ألف دولار واحتل المرتبة الأولى عالميا.

    الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني
    © REUTERS / MARCELO DEL POZO
    الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني

    2- ريال مدريد

    حقق نادي ريال مدريد الإسباني عائدات قيمتها 859 مليونا و340 ألف دولار، واحتل المرتبة الثانية عالميا.

    ريال مدريد
    © REUTERS / ALBERT GEA
    ريال مدريد

    3- بايرن ميونيخ

    حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني عائدات قيمتها 762 مليونا و210 ألف دولار واحتل المرتبة الثالثة.

    بايرن ميونيخ
    © REUTERS / MICHAEL DALDER
    بايرن ميونيخ

    4- مانشيستر يونايتد

    حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي عائدات قيمتها 687 مليونا و660 ألف دولار وحل في المرتبة الرابعة.

    مانشيستر يونايتد
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    مانشيستر يونايتد

    5- ليفربول

    حل ليفربول الإنجليزي في المرتبة الخامسة بعائدات قيمتها 671 مليونا و460 ألف دولار.

    لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020
    © REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx
    لاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020

    6- مانشستر سيتي

    حل مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السادسة بعائدات قيمتها 660 مليونا و160 ألف دولار.

    مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي
    © AFP 2020 / Glyn KIRK
    مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

    7- باريس سان جيرمان

    حل باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة السابعة بعائدات قيمتها 649 مليونا و820 ألف دولار.

    أهداف مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان (4-0) في الدوري الفرنسي
    © REUTERS / EMMANUEL FOUDROT
    أهداف مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان (4-0) في الدوري الفرنسي

    8- تشيلسي

    حل تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الثامنة بعائدات قيمتها 564 مليونا و600 ألف دولار.

    أهداف مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ (0-3) في دوري أبطال أوروبا
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    أهداف مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ (0-3) في دوري أبطال أوروبا

    9- توتنهام هوتسبر

    حل توتنهام هوتسبر الإنجليزي في المرتبة التاسعة بعائدات قيمتها 535 مليونا و750 ألف دولار.

    الدوري الإنجليزي الممتاز - ليفربول ضد توتنهام هوتسبر - في ملعب أنفيلد، ليفربول، بريطانيا - 16 ديسمبر 2020، روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول خلال المباراة
    © REUTERS / Clive Brunskill
    الدوري الإنجليزي الممتاز - ليفربول ضد توتنهام هوتسبر - في ملعب أنفيلد، ليفربول، بريطانيا - 16 ديسمبر 2020، روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول خلال المباراة

    10- يوفنتوس

    حل يوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة بعائدات قيمتها 478 مليونا و290 ألف دولار.

    أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020

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    باريس سان جيرمان, يوفنتوس, ريال مدريد, برشلونة
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