"فيفا" يعين طاقم تحكيم نسائيا لمباراة الدحيل وأولسان في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة تحديد المركز الخامس والسادس بين فريقي الدحيل القطري وأولسان الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وستدير المباراة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا ويعاونها البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.

Referee designations FCWC - Match for 5th place: @ulsanFC 🆚@DuhailSC (7 Feb. 2021)



Referee: Edina ALVES BATISTA 🇧🇷

ASR 1: Neuza BACK 🇧🇷

ASR 2: Mariana DE ALMEIDA 🇦🇷

4th Off. Abdelkader ZITOUNI 🇵🇫

Res ASR: Humberto PANJOJ 🇬🇹

VAR: Nicolas GALLO 🇨🇴

AVAR: Julio BASCUNAN 🇨🇱#ClubWC pic.twitter.com/LwauQTcqJ5 — FIFA Media (@fifamedia) February 6, 2021

ويأتي ذلك في إطار سعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيادة الاعتماد على عنصر التحكيم النسائي.

كما ستتواجد إيدينا ألفيش في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي كحكم رابع.

وكان الدحيل قد خسر من الأهلي المصري بهدف دون مقابل، فيما خسر أولسان بطل آسيا من أونال تيغيريس بطل أمريكا الشمالية بنتيجة 2-1.

ويلتقي الدحيل وأولسان، غد الأحد، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، بينما يلتقي الأهلي مع بايرن، يوم الاثنين، المقبل في نصف نهائي البطولة.