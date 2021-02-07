لاعب بالأهلي يعد الجماهير بعدم الوقوع في أخطاء الدحيل أمام بايرن ميونيخ

قدم مدافع الأهلي المصري، أيمن أشرف، وعدا إلى جماهير الفريق الأحمر، بعدم الوقوع في أخطاء مباراة الدحيل القطري، أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، غدا الاثنين 8 فبراير/شباط.

وتغلب الأهلي على الدحيل القطري، بهدف دون رد سجله لاعب الفريق المصري حسين الشحات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مقابلة مع أيمن أشرف، الذي حصل لقب رجل المباراة في فوز الأهلي على الدحيل.

وقال أشرف، 29 عاما في تلك المقابلة "التراجيديا التي مرت بها حياتي، حيث فقدت قبل أعوام أعز شخصين في حياتي لا يجعلني حقيقة أعيش حياة طبيعية، كل يوم يذكرني شيء ما بهما، اتذكر كل التفاصيل، لأنه لا يوجد شيء أكثر إيلاما من فقدانهما".

وتابع أيمن أشرف بقوله "لكن تلك الشدائد جعلت مني أقوى بكثير مما هو متوقع".

أما عن مباراة بايرن ميونيخ الألماني، فقال مدافع الأهلي: "تلك مباراة العمر، أمام كبار مهاجمي العالم".

وأضاف أشرف بقوله "نؤكد لجمهور الأهلي أننا سنبذل قصارى جهدنا ضد بايرن ميونيخ. سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل الأهلي هو أفضل طريقة ممكنة".

واستمر بقوله "سندرسهم لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، ونستعد جيدًا قبل المباراة يوم الاثنين. سنتجنب أيضا الأخطاء التي ارتكبناها ضد الدحيل. هدفنا هو إسعاد جماهيرنا وتقديم أداء يليق بنادينا العظيم".