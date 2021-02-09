"فيفا" يعاقب الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قرارا بعقاب فريق الأهلي المصري، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق "بالميراس" البرازيلي، التي ستحدد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن "بعثة الفريق تلقت إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غد الخميس".

وأوضح أن "ذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ".

وكان الثنائي الشحات وكهربا قد اتجها نحو المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال، وصافحا محمد أبو تريكة نجم وأسطورة الفريق المُعتزل، وهو الأمر المخالف لإجراءات الفقاعة الطبية التي يخضع لها الفريق.

وخضع الثنائي المصري للعزل بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في محاولة للفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ بطل أفريقيا بعد أن حققها في مونديال اليابان عام 2006.