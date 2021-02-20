سخرية من صور قديمة للاعب المصري مصطفى محمد... ومدافعون: حقق حلمه

قال الصحفي الرياضي أحمد درويش، تعليقا على ما تعرض له المهاجم الواعد، "هي أيه الفكرة من السخرية من الصور القديمة لحسين الشحات والشناوي ومصطفى محمد وغيرهم".
وأضاف "يعني ناس بسيطة كان عندها حلم اشتغلت على نفسها ونجحت بدل ما نستشهد بيهم كنماذج حلوة لا نشتغل تنمر وهد".
هي ايه الفكرة من السخرية من الصور القديمة لحسين الشحات والشناوي ومصطفى محمد وغيرهم؟! يعني ناس بسيطة كان عندها حلم اشتغلت على نفسها ونجحت بدل ما نستشهد بيهم كنماذج حلوة لا نشتغل تنمر و هد أرجوكم ياريت ندعم ونقول برافو محدش فينا اتولد بمعلقة دهب ربنا يكرم مصطفى محمد وكل اللي زيه👌— أحمد درويش (@ahmeddarwish732) February 19, 2021
وأتم قائلا "أرجوكم ياريت ندعم ونقول برافو محدش فينا اتولد بمعلقة دهب ربنا يكرم مصطفى محمد وكل اللي زيه".
بينما قال الإعلامي أحمد سعيد والمعروف إنتمائه للنادي الأهلي، "بمناسبة ترند صور مصطفى محمد والسخرية أنا شايف أن الصور ده تشرف صاحبها وتحكي عن المثابرة والكفاح وتطمن كل شاب أن فرج ربنا وتقلب الحال بيجي في ثانية وأنه يشتغل ويسيبها على الله".
بمناسبة ترند صور مصطفى محمد والسخرية أنا شايف ان الصور ده تشرف صاحبها وتحكي عن المثابرة والكفاح وتطمن كل شاب ان فرج ربنا وتقلب الحال بيجي في ثانية وانه يشتغل ويسيبها علي الله— Ahmed Said (@ahmedsaid) February 20, 2021
أنا فخور بابن بلدي مصطفي محمد وأتمني اشوفه من أفضل مهاجمي العالم pic.twitter.com/QUrEnH6pX5
وأتم "أنا فخور بابن بلدي مصطفي محمد وأتمنى أشوفه من أفضل مهاجمي العالم".
وتترقب جماهير الكرة المصرية تألق جديد لمصطفى محمد، بقميص جالاتا سراي التركي، في مباراة فريقه اليوم السبت أمام "ألانيا سبور" في الدوري التركي.
وسجل مصطفى محمد، نجم الزمالك المعار لصفوف "جالاتا سراي" في يناير الماضي 4 أهداف بقميص الفريق التركي خلال 4 مباريات سابقة.
4️⃣ games 🤜🤛— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 14, 2021
4️⃣ goals ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️@mmostafa_11 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LAgSfhrH6u
ويتطلع مصطفى محمد لتسجيل هدفه الخامس في خامس مبارياته الليلة بقميص "جالاتا سراي" التركي.
يذكر أن مصطفى محمد رحل معارا إلى نادي "جالاتا سراي" قادما من نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية السابقة لمدة موسم ونصف الموسم، نظير 2 مليون دولار مع وجود بند أحقية الشراء نظير 4 ملايين دولار.
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