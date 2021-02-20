سخرية من صور قديمة للاعب المصري مصطفى محمد... ومدافعون: حقق حلمه

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور قديمة للاعب الزمالك السابق، مصطفى محمد، مهاجم فريق "جالاتا سراي" التركي حاليا، وهو في بداية مشواره، ما جعله يتعرض لبعض السخرية من قلة من نشطاء الإنترنت، ودفع الأغلبية من محبي كرة القدم في مصر للدفاع عنه.

قال الصحفي الرياضي أحمد درويش، تعليقا على ما تعرض له المهاجم الواعد، "هي أيه الفكرة من السخرية من الصور القديمة لحسين الشحات والشناوي ومصطفى محمد وغيرهم".

وأضاف "يعني ناس بسيطة كان عندها حلم اشتغلت على نفسها ونجحت بدل ما نستشهد بيهم كنماذج حلوة لا نشتغل تنمر وهد".

هي ايه الفكرة من السخرية من الصور القديمة لحسين الشحات والشناوي ومصطفى محمد وغيرهم؟! يعني ناس بسيطة كان عندها حلم اشتغلت على نفسها ونجحت بدل ما نستشهد بيهم كنماذج حلوة لا نشتغل تنمر و هد أرجوكم ياريت ندعم ونقول برافو محدش فينا اتولد بمعلقة دهب ربنا يكرم مصطفى محمد وكل اللي زيه👌 — أحمد درويش (@ahmeddarwish732) February 19, 2021

وأتم قائلا "أرجوكم ياريت ندعم ونقول برافو محدش فينا اتولد بمعلقة دهب ربنا يكرم مصطفى محمد وكل اللي زيه".

بينما قال الإعلامي أحمد سعيد والمعروف إنتمائه للنادي الأهلي، "بمناسبة ترند صور مصطفى محمد والسخرية أنا شايف أن الصور ده تشرف صاحبها وتحكي عن المثابرة والكفاح وتطمن كل شاب أن فرج ربنا وتقلب الحال بيجي في ثانية وأنه يشتغل ويسيبها على الله".

بمناسبة ترند صور مصطفى محمد والسخرية أنا شايف ان الصور ده تشرف صاحبها وتحكي عن المثابرة والكفاح وتطمن كل شاب ان فرج ربنا وتقلب الحال بيجي في ثانية وانه يشتغل ويسيبها علي الله

أنا فخور بابن بلدي مصطفي محمد وأتمني اشوفه من أفضل مهاجمي العالم pic.twitter.com/QUrEnH6pX5 — Ahmed Said (@ahmedsaid) February 20, 2021

وأتم "أنا فخور بابن بلدي مصطفي محمد وأتمنى أشوفه من أفضل مهاجمي العالم".

وتترقب جماهير الكرة المصرية تألق جديد لمصطفى محمد، بقميص جالاتا سراي التركي، في مباراة فريقه اليوم السبت أمام "ألانيا سبور" في الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد، نجم الزمالك المعار لصفوف "جالاتا سراي" في يناير الماضي 4 أهداف بقميص الفريق التركي خلال 4 مباريات سابقة.

ويتطلع مصطفى محمد لتسجيل هدفه الخامس في خامس مبارياته الليلة بقميص "جالاتا سراي" التركي.

يذكر أن مصطفى محمد رحل معارا إلى نادي "جالاتا سراي" قادما من نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية السابقة لمدة موسم ونصف الموسم، نظير 2 مليون دولار مع وجود بند أحقية الشراء نظير 4 ملايين دولار.