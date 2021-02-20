كومان يعلق على سباب بيكيه ويؤكد سنفوز على سان جيرمان في ملعبهم... فيديو

تحدث الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، عن جاهزية فريقه لمواجهة قادش، غدا الأحد، في الدوري الإسباني، كما رد على أسئلة الصحفيين حول المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان وتعليقه على سباب بيكيه لزملائه في الملعب.

وقال كومان، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، من الجيد أن يكون بعدها مباراة، لإظهار أنه يمكننا الظهور بشكل أفضل، ولدينا سجل حافل في الليغا، وعلينا الاستمرار، ولدينا الكثير من الطموح".

وأضاف: "كما قلت عقب المباراة. العالم لم ينتهِ، وعلينا تحليل المباريات وأخطائنا وتحسين الأمور، وفي المباراة الماضية ظهرنا بشكل سيئ، وغدًا أتمنى أن نظهر بقوة ونحقق الانتصار".

وتابع: "ما زلنا نقاتل على 3 بطولات، رغم أن موقفنا في دوري الأبطال صعب للغاية، بينما في كأس الملك إذا كنا أكثر فعالية يمكننا العودة، وفي الليغا لدينا سجل جيد والأمر يعتمد على تعثر المتصدر، وأنا لست سلبيا، وبرشلونة يملك لاعبين جيدين لإظهار الرد".

وأردف: "النتائج السلبية أمام الكبار؟ فزنا خارج أرضنا على يوفنتوس وخسرنا على أرضنا، كما خسرنا أمام باريس لكن يمكننا الفوز عليهم في ملعبهم، ومن الصعب القول إننا نظهر أضعف أمام الكبار، لقد كنا قريبين، ويمكننا التغلب على أي فريق".

وعن حالة بيكيه البدنية، كشف: "جيرارد بخير، وضد باريس أشركناه لمدة 65 دقيقة، وتدرب بعدها دون مشاكل، وأصبح متاحا".

وأردف: "تلقي أهداف من كرات ثابتة؟ لقد حللنا الأخطاء، ويجب أن نكون أكثر تركيزا، وفي هذه المسألة ليس لدينا القوة وطول القامة للاعبين، ويجب عدم ارتكاب أخطاء يمكن أن تؤذينا".

وحول غضب بيكيه وسبه للاعبين، علق: "خلال المباراة كان هناك الكثير من المشاعر، ودائما أشياء لا يمكن قبولها، لكن من الجيد وجود أشخاص مثله، وليس لدي أي مشكلة".

🔺@RonaldKoeman en rueda de prensa #BarçaCadiz



“Piqué está bien. Hemos hecho bien al hacerle jugar esos 60 minutos el otro día”#Radioestadio #LaLiga pic.twitter.com/aG21lcqUCJ — Radioestadio (@Radioestadio) February 20, 2021

وكان برشلونة قد خسر على ملعبه 4-1 أمام "باريس سان جيرمان" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لقاء تألق خلاله النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية (هاتريك).

بينما يحتل برشلونة المركز الثالث في الليغا برصيد 46 نقطة بقارق 9 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد الذي يملك 55 نقطة.