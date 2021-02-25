أنباء عن رحيل مهاجم النصر السعودي وشرط جزائي بـ 24 مليون دولار

أصبح مستقبل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، محل اهتمام الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بعد أنباء عن رحيله.

© Sputnik . Youssed Abden النصر السعودي يعلق على حرمانه من التعاقدات "بسبب مستحقات لاعب" "سعودي" الرياضي، اليوم الخميس، مشيرا إلى تقارير صحفية تتحدث عن أن حمد الله، 30 عاما، تقدم بطلب رسمي إلى إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، لفسخ عقده بالتراضي، في نهاية الموسم الرياضي الحالي (2020/ 2021).

ولفت الموقع إلى أن الإعلامي الرياضي بندر العتيبي كشف قيمة الشرط الجزائي في عقد حمد الله، مع نادي النصر، مشيرا إلى أنه يقدر بنحو 20 مليون يورو (24.4 مليون دولار).

ونوه الموقع إلى قول العتيبي: "عبد الرزاق حمد الله، يحصل على راتب سنوي من النصر، يصل إلى 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار).

وقال العتيبي إن هذا المبلغ يمثل الراتب الذي يتقاضاه هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسمين الماضيين، دون حوافز، بحسب الموقع.