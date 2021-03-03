سعره 2.1 مليون دولار... هل يعالج مؤمن زكريا بأغلى دواء في العالم... فيديو

كشفت مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس في مصر، الدكتورة ناجية علي، مدى إمكانية حصول مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى على دواء علاج ضمور العضلات الأغلى في العالم الذي يصل سعره إلى 2.1 مليون دولار.

وقالت ناجية علي في مداخلة تليفزيونية مساء الثلاثاء، إن مرض مؤمن زكريا يعد إصابة في الخلايا العصبية في الحبل الشوكي، لكن أسباب إصابة مؤمن زكريا مختلفة عن أسباب الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وتابعت: "علاج ضمور العضلات الشوكي لا يصلح مع حالة مؤمن زكريا المرضية".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وسبق أن سافر اللاعب إلى المانيا وأمريكا لتلقي العلاج، لكن دون جدوى ليأتي هذا العلاج الجديد كأمل للاعب للشفاء وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وكان رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2020، عن إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات.

كما أعلن النادي الأهلي المصري عن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي 3 سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.