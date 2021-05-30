هل يتولى جارديم قيادة الهلال السعودي خلال الموسم المقبل؟

يقترب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حسبما تفيد تقارير إعلامية، تشير إلى أن ذلك يمكن أن يتم مع بداية الموسم المقبل (2021 - 2022).

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن جارديم، البالغ من العمر 46 عاما، لا يرتبط مع أي ناد منذ منذ رحيله عن تدريب نادي موناكو الفرنسي، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وتشير تقارير صحفية إلى أن وجود اتفاق بين إدارة نادي الهلال والمدرب البرتغالي حول بنود التعاقد معه.

ويمتلك المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، تاريخ طويل في مجاله، خاصة أنه عمل في العديد من الأندية أبرزها براجا وسبورتنج لشبونة في البرتغال، وأولمبياكوس اليوناني، وموناكو في فرنسا.

واستطاع جارديم أن يفوز بـ 4 بطولات في مسيرته التدريبية كان أبرزها الفوز ببطولة الدوري الفرنسي في موسم (2016 - 2017)، إضافة إلى أنه قاد فريق موناكو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.