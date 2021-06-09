حقيقة طلب مصر تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع السعودية وإيطاليا

علق وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن تقدم مصر بطلب تنظيم كأس العالم 2030، بالاشتراك مع السعودية وإيطاليا.

وقال الوزير المصري في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، إن "تنظيم مصر لكأس العالم 2030 في حساباتنا ضمن خطة التنمية المستدامة، لكن لم نتحرك بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف: "الأيام المقبلة قد تشهد مستجدات بخصوص تحركنا بشكل رسمي أو العكس".

وتابع: "إذا تقدمنا بملف سنعلن هذا الأمر، لأن الخطوات ستكون بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أعلنت، أمس، أن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في ملف مشترك مع السعودية وإيطاليا.

يذكر أن مونديال 2022 سيقام في قطر، بمشاركة 32 منتخب فقط، في حين تنظم كندا والولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026 بملف مشترك، بعد قرار "فيفا" بزيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبا.

والخميس الماضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا أنه تقدم بطلب لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، وذلك بملف مشترك مع الاتحاد البرتغالي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 والتي تقدمت بملف رسمي للحصول على تنظيم البطولة، هي:

- المغرب (أفريقيا).

- أوروغواي، الأرجنتين، باراغواي، تشيلي (ملف رباعي مشترك بين دول أمريكا الجنوبية).

- رومانيا، اليونان، بلغاريا، صربيا (ملف أوروبي رباعي مشترك).

– إسبانيا والبرتغال (ملف أوروبي ثنائي مشترك).

ومؤخرا تحدثت تقارير صحفية عن أن السعودية تدرس تقديم عرض محتمل لاستضافة وتنظيم بطولة مونديال 2030.

يشار إلى أن مصر قد تقدمت لتنظيم مونديال 2010، ولكن لم يحالفها التوفيق وهي أول بطولة أقيمت في أفريقيا، وتحديدا في جنوب أفريقيا، بعدما وقع الاختيار عليها بعد منافسة مع مصر والمغرب.