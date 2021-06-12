فيديو أثار ضجة كبيرة... ماذا فعل لاعبو منتخب إيطاليا خلال عزف نشيد السلام الوطني

أثار لاعبو منتخب إيطاليا، قبل بداية مباراتهم الافتتاحية أمام تركيا في بطولة "يورو 2020"، أمس الجمعة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة غنائهم لنشيد السلام الوطني لبلدهم.

وردد لاعبو منتخب إيطاليا النشيد الوطني بطريقة حماسية، وروح عالية، وظهروا وهم يصرخون بقوة قبل انطلاق المباراة، وهو ما يعرف بـ"الغرينتا" الإيطالية.

منتخب #إيطاليا حتى في عزف

النشيد الوطني مختلف 👏😍 pic.twitter.com/pDeVDsW5IE — سمير الجهني | Samir ALjohani (@S220_) June 11, 2021

ومصطلح "الغرينتا"، يرمز إلى التحلي بالروح القتالية والعزيمة والحماس والإصرار على تحقيق الهدف الذي تسعى إليه.

Pure passion from the Italian players ahead of #EURO2020.



No one does it quite like they do 🇮🇹 pic.twitter.com/upDweK0O41 — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021

وأثارت حماسة لاعبي المنتخب الإيطالي، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإعادة نشر مقاطع الفيديو وصورا للحظة ترديد اللاعبين الإيطاليين لنشيدهم الوطني.

لاعبين منتخب إيطاليا اثناء النشيد الوطني 🇮🇹 pic.twitter.com/gqCdEvTf9g — فـهـد 🦅 (@F24HQ) June 11, 2021

وبالفعل كان المنتخب الإيطالي عند حسن ظن جماهيره بعدما استطاع الفوز على المنتخب التركي بثلاثية نظيفة، في المجموعة الأولى، على استاد أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

جرينتا الطليان أثناء النشيد الوطني للمنتخب ضد الاتراك#ايطاليا_تركيا pic.twitter.com/rPZkkAJ2TS — Ahmad Nasrallah (@ahmadnas1994) June 11, 2021

يذكر أن بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" ستقام في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل.