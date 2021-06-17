بـ "الأقماع"... منتخب أوروبي يستعد للمباراة الثانية في "يورو 2020"... فيديو

ينتمي فريق مقدونيا الشمالية إلى المجموعة الثالثة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، مع منتخبات كل من النمسا وهولندا وأوكرانيا، لكنه خسر مباراته الأولى في البطولة، ويواصل استعداده لخوض المباراة الثانية أمام المنتخب الأوكراني.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مقدونيا الشمالية مباراته الثانية في البطولة الأوروبية، اليوم الخميس، أمام أوكرانيا، على ملعب أرينا ناشيونالا في بوخارست.

يذكر أن المباراة الأولى التي خاضها الفريق أمام منتخب النمسا، انتهت بخسارته (1 - 3)، بينما ستكون المباراة المقبلة، أمام منتخب هولندا يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري.

ويرصد مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "تويتر" جانبا من تدريبات لاعبي منتخب مقدونيا الشمالية باستخدام الأقماع، التي يتم تداول الكرة بين اللاعبين بها أثناء الجري بصورة تساعدهم على التركيز بصورة أكبر خلال وجودهم على أرض الملعب.