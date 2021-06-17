بـ "الأقماع"... منتخب أوروبي يستعد للمباراة الثانية في "يورو 2020"... فيديو

ومن المقرر أن يخوض منتخب مقدونيا الشمالية مباراته الثانية في البطولة الأوروبية، اليوم الخميس، أمام أوكرانيا، على ملعب أرينا ناشيونالا في بوخارست.
🇲🇰 North Macedonia training, cone race edition 😀@ffmmkd | #EURO2020 pic.twitter.com/wuJjTk3EaP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
يذكر أن المباراة الأولى التي خاضها الفريق أمام منتخب النمسا، انتهت بخسارته (1 - 3)، بينما ستكون المباراة المقبلة، أمام منتخب هولندا يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري.
https://t.co/LRhS5D9jG3 pic.twitter.com/PnmKbXRkMl— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
ويرصد مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "تويتر" جانبا من تدريبات لاعبي منتخب مقدونيا الشمالية باستخدام الأقماع، التي يتم تداول الكرة بين اللاعبين بها أثناء الجري بصورة تساعدهم على التركيز بصورة أكبر خلال وجودهم على أرض الملعب.
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