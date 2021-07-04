كريم حسن شحاتة: والدي لن يعمل مدربا مرة أخرى

قال كريم شحاتة، الإعلامي الشهير ونجل المدرب الأسطوري لمنتخب مصر حسن شحاته، إن والده لن يعمل مدربا مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يريد أن يعيش في هدوء بعيدا عن الضغوط، ولم يعد لديه القدرة على السفر والتنقلات.

"أعتقد أن الكابتن حسن شحاتة اعتزل التدريب، لقد عرضت عليه أكثر من عرض الفترة الماضية، آخرهم من منتخب الكويت، ولكنه رفض".

وأوضح أنه "عرض عليه أن يكون مستشارا لنادي الزمالك، كما تحدث معي وزير الرياضة أشرف صبحي أكثر من مرة بخصوص هذا الشأن".

وتابع "لكن كابتن حسن قرر أن يبتعد، من الممكن أن يكون مستشارا لنادي الزمالك أو اتحاد الكرة على سبيل المثال".

ويملك حسن شحاتة مسيرة تدريبية طويلة، حقق خلالها العديد من الإنجازات أبرزها ثلاثية التتويج بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، بخلاف المستوى الرائع في بطولة كأس القارات عام 2009، أمام البرازيل وإيطاليا.