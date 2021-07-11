أهداف مباراة الأهلي والمقاصة 4-1 في الدوري المصري... فيديو

سجل النادي الأهلي المصري فوزا كبيرا على مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب السويس، ضمن الدوري المحلي.

وسحق المارد الأحمر المقاصة بـ 4 أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 12 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي، ثم ما لبث أن ألغاها بعد اللجوء لتقنية الفار بداعي وقوع لاعب القلعة الحمراء محمد شريف في مصيدة التسلل.

وأحرز محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 23 لكن الحكم ألغاه بدعوى تسلل زميله حسين الشحات.

وفي الدقيقة 34 سجل أبناء الفيوم هدف التقدم بقدم أحمد مودي بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للمقاصة.

إلا أن الأهلي كثف من ضغطه، ليتمكن محمد شريف في الدقيقة 38 من إحراز هدف التعادل برأسية قوية.

وبتمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، أسكن محمد شريف الكرة في مرمى المقاصة، لكن الحكم ألغى الهدف بدافع التسلل، ليعود شريف في الدقيقة 61 ليسكن الكرة شباك المقاصة بعدما أهداها له حسين الشحات.

وبتمريرة رائعة من قفشة سجل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72، إلا أن الهدف احتسب للاعب المقاصة محمد دسوقي بعد ارتطام الكرة قبل دخولها الشباك.

واستغل قفشة في الدقيقة 94 تقدم حارس المقاصة محمود حمدي عن مرماه وسدد كرة ساقطة مسجلا هدف فريقه الرابع.

وبذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز ليتصدر المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة محتلا المركز التاسع.