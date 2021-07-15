عمرو وردة في أزمة جديدة بسبب "سوء السلوك"... ومسيرته الاحترافية على المحك

طرد مدرب نادي باوك اليوناني، رازفان لوسيسكو، المصري الدولي عمرو وردة، من تدريبات الفريق، بسبب ما قالت تقارير يونانية إنها "مخالفة تأديبية".

وذكرت جريدة "جازيتا" المحلية، أمس الثلاثاء، أن قرار لوسيسكو، جاء لفرض حالة من الانضباط داخل معسكر الفريق التجهيزي للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الذي عاد إلى صفوف الفريق اليوناني في يناير/ كانون الثاني، اعترض على قرار للمدرب لوسيسكو، وركل زجاجة المياه بغضب قبل الخروج من التدريب.

وفي المقابل، كانت ردة فعل المدير الفني غاضبة، وعلق على الأمر بنبرة حادة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع هذه السلوكيات، وقال لفظا: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة". بعض التقارير قالت إن لوسيسكو أعطى اللاعبين تعليمات لم يخبر بها وردة.

قالت صحف يونانية أخرى مثل "أون سبورتس"، إن المدرب تفاجئ عندما ركل وردة الكرة بغضب وألقى زجاجة المياه على أرضية الملعب، بسبب عدم تمكنه من السيطرة على الكرة خلال المران الذي توقف عقب ذلك.

وقال المدير الفني اليوناني:

لا أفهم لماذا ينبغي توقفنا عن التدريب لمثل هذا الأمر، أو أن تكون ردة فعله (عمرو وردة) بهذا الشكل. لا يمكن القبول بذلك أبدا.

تدخل المدير الرياضي للفريق، كريستوس كاريبيدس، لمحاولة تهدئة اللاعب الذي بدا غاضبا للغاية، وأجلسه على مقاعد البدلاء، لكنه دفع الكرة بشكل سيئ وألقى بزجاجة مياه، ما دفع الأمور إلى التوتر، حسبما ذكرت التقارير.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما شارك مع باوك في 63 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 6 آخرين. قضى وردة النصف الأول من الموسم المنتهي معارا لفريق فولوس اليوناني.

دخل الفريق اليوناني في معسكر مغلق في هولندا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي. ساهم وردة مع باوك في التتويج بلقب كأس اليونان، وينتهي عقده مع الفريق اليوناني في صيف عام 2022.

في صباح اليوم الأربعاء، أشارت إذاعة "بوين" اليونانية إلى أن استمرار اللاعب المصري ضمن صفوف الفريق أصبحت صعبة للغاية، مضيفة أن لوسيسكو أخبر الإدارة بصعوبة بقاء اللاعب ضمن تشكيلته.

في غضون ذلك، قالت إذاعة "سبوت إف إم" إن اللاعب قد يعود إلى أثينا بمفرده قريبا، لحسم مستقبله مع الفريق، بعدما اقتربت مسيرته مع باوك من نهايتها.

كان اللاعب المصري، محور جدل في كثير من المناسبات، حيث وجهت له اتهامات أخلاقية من زملائه وفتيات وشخصيات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر "موقع جول".

وقال الموقع، إن اللاعب تسبب في أزمة كبيرة خلال تواجده ضمن معسكر منتخب بلاده في عام 2019، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي نظمتها القاهرة وخرج خلالها الفريق الوطني من الدور ثمن النهائي.

وأوضح أن إحدى الفتيات ادعت تحرشه بها عبر رسائل "إنستغرام"، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى منعه من تمثيل منتخب الفراعنة نهائيا، قبل أن يتراجع عن القرار بضغط من زملائه.

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