صحيفة: ريال مدريد تقدم رسميا بعرض ضخم لضم مبابي من سان جيرمان

تقدم نادي ريال مدريد الإسباني، بعرض ضخم لضم مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، كيليان مبابي، حسبما ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ريال مدريد عرض 160 مليون يورو (188 مليون دولار) للتعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان. لم يعلق الناديان رسميا على التقارير.

وذكرت الصحيفة أن موقف الفريق الباريسي لا زال جامدا، ولا يرغب في الاستغناء عن مهاجمه الشاب، لحين نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

في نفس السياق، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض ضم نجم المنتخب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما، يوم الأحد الماضي.

قد يساهم بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018 والمرشح لجائزة أفضل مهاجم في أوروبا هذا العام، في تعويض تكاليف تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في الشهر الماضي، أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى رغبة نادي ريال مدريد بوضع لاعب بارز في الفريق على قائمة البيع في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التوقيع مع الفرنسي، كيليان مبابي.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن إدارة الملكي قررت وضع البلجيكي إدين هازارد، على قائمة البيع بعد موسمين مخيبين للآمال، مؤكدة أن إدارة النادي لن تتراجع عن هذا القرار وستمضي قدما للتخلص من اللاعب.

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