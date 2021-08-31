ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا رسميا

أصبح لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، ضمن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أعلن النادي الملكي انتقال اللاعب رسميا.

وأعلن النادي الملكي انتقال كامافينجا، من نادي رين الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على "تويتر".

🆕 Our newest signing! 🆕

🇫🇷 @Camavinga

📋 18 years old

📌 Midfielder#WelcomeCamavinga — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 31, 2021

ولفت النادي إلى أن صفقة كامافينجا، جاءت بعد فشل صفقة أخرى لضم كيليان مبابي، لاعب فريق سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح ريال مدريد أن إدواردو كامافينجا، سيبقى ضمن صفوف النادي الملكي حتى يونيو/ حزيران 2027.

ولفت موقع "يلا كوره" إلى وجود تقارير تتحدث عن صفقة ضم كامافينجا، إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أن قيمتها نحو 35 مليون يورو.