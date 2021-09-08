رسميا.. البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول.

وجاء في بيان اتحاد الكرة المصري: "تعيين كيروش مديرا فنيا للفراعنة، على أن يتولي ضياء السيد مهمة المدرب العام، محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى".

ووفقا للبيان، من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل.

فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل أنجولا الجدول بلا نقاط.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إقالة حسام البدري المدير الفني السابق، بعد سوء الأداء والتعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية.

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