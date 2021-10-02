مرتضى منصور يعلق على قرار تأجيل انتخابات الزمالك... فيديو

علق رئيس نادي الزمالك المصري السابق مرتضى منصور، مساء اليوم السبت، على قرار تأجيل انتخابات النادي.

ونفى مرتضى منصور في مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع يوتيوب أن يكون تأجيل الانتخابات جاء بسبب الحاجة لتنقية كشوف العضوية.

وقال منصور: "أريد أن أقول نصيحة للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب لا تتحدث في شئ لا تعرفه، فالانتخابات لم تتأجل لتنقية كشوف العضويات بل لأن الدعوة إلى الانتخابات كانت بطالة وستدخل الزمالك إلى نفق مظلم".

وأضاف: "تم تأجيل الانتخابات لأن الدولة تنبهت إلى وجود شئ خاطئ"، واصفا نادي الزمالك بـ "المختطف" من قبل البعض، في إشارة إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وقال إن الدعوة لإجراء الانتخابات باطلة لأن ما يدعو لها لجنة مؤقتة، في حين تنص اللائحة على أن الانتخابات يجب أن يدعو لها مجلس إدارة منتخب، وفق قوله.

وأضاف: "إن شاء الله مجلس الإدارة المنتخب سيعود ثم يدعو للانتخابات ويرحل بعد ذلك، ومن يريد الترشح فليفعل".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد فوزي، صرح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم" بأن الوزارة أخطرت النادي "ببطلان الدعوة للانتخابات اليوم"، إلى حين قيام النادي "بضبط أوضاعه الخاصة بالأعضاء وتسوية مشاكلهم على أن يُعلن عن جمعية عمومية وإجراء الانتخابات خلال 60 يوما، وأن تكون الدعوة لإجراء الانتخابات قبل 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.

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