أهداف فوز إيطاليا على بلجيكا وتحقيقها المركز الثالث في دوري الأمم... فيديو

حقق المنتخب الإيطالي فوزا على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، بمباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل نيكولو باريلا الهدف الأول لإيطاليا بعد أن استغل خطأ دفاع بلجيكا في تشتيت الكرة على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية داخل الشباك.

🏆 " *دوري الأمم الأوروبية 🇪🇺* |

* تحديد المركز الثالث* "



ايطاليا 2 ✘ 1 بلجيكا '

اهـداف اللقاء 🎥 pic.twitter.com/3zQk88NQsi — ✈︎🇴🇲m7md (@m7_1j) October 10, 2021

وأضاف بيراردي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعدما ارتكب لاعب بلجيكا تيموتي كاستاني خطأ ضد فيدريكو كييزا داخل المنطقة.

وقلصت بلجيكا الفارق عندما تلقى شارل دي كيتيلير الكرة من كيفن دي بروين في هجمة مرتدة سريعة وسدد داخل المرمى في الدقيقة 86.

يشار إلى أن نهائي البطولة سيقام بين فرنسا وإسبانيا في وقت لاحق اليوم حيث تنطلق المباراة الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش.