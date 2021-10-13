إصابة نجم منتخب فرنسا بكورونا

وأكد نادي ميلان في بيان رسمي إصابة ثيو هيرنانديز بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التي أجراها اللاعب في منزله بعد عودته من المهمة الدولية مع منتخب فرنسا.
Official Statement: Theo Hernández ➡ https://t.co/IU1tHv7xbd— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021
Comunicato Ufficiale: Theo Hernández ➡ https://t.co/lcXxQQZO9j #SempreMilan pic.twitter.com/eREr28imLx
وأصبح من المؤكد غياب ثيو عن لقاء ميلان القادم أمام هيلاس فيرونا، المقرر إقامته السبت المقبل بملعب سان سيرو، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، برصيد 19 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة.
وكان ثيو قد شارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، يوم الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الديوك بنتيجة (2-1)، وتتويجهم بالبطولة.
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