أهداف مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

انتهت مباراة فريقي الأهلي المصري وفريق الحرس الوطني، بطل النيجر، بالتعادل بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جميع الفريقين في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة، اليوم السبت، على استاد الجنرال سيني كونتشي في نيامي، عاصمة النيجر، وذلك في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ فريق الأهلي بالتسجيل عن طريق علي معلول، الذي أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

لكن جبريلا ديولي، لاعب الحرس الوطني، أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في مصر على "استاد السلام" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهي المباراة التي ستحسم نتيجة الفريق المتأهل لدور المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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