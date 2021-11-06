مرتضى منصور يكشف سببا يحول دون عودته للزمالك رغم الحكم القضائي

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الذي يستبعد مرتضى منصور ومجلس إدارته المنتخب سابقا من رئاسة نادي الزمالك.

ولاحقا، قال منصور إنه لن يعود للنادي إلا بعد إجراء مباراة فريق الزمالك لكرة القدم مع غريمه التقليدي الأهلي، وذلك من أجل استقرار الفريق.

وتم إقامة المباراة أمس السبت على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

واليوم الأحد، قال منصور في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر إنه كان من المفترض أن يتوجه اليوم إلى نادي الزمالك ومعه مجلس الإدارة لتنفيذ حكم القضاء، لكن ذلك لم يحدث "بسبب أن السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن".

حتي ندعو الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني .

ولكن للأسف لم يحدث بسبب ان السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن .

ونحن لانتكالب علي كراسي ودليل ذلك أنني لم اتوجه الي النادي بمجرد صدور الحكم الذي انصفنا يوم 24 اكتوبر — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) November 6, 2021

واعتبر مرتضى منصور عدم توجهه إلى الزمالك بمجرد صدور الحكم دليل على أنه لا "يتكالب على الكراسي"، مؤكدا على أنه كما سلم النادي بهدوء، فسوف "يصبر" حتى يتسلمه مجددا أيضا بهدوء وبدون أي مشاكل، وذلك حرصا على استقرار النادي.

بايقاف مجلس الادارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما .

فساصبر حتي استلم النادي ايضا بهدوء وبدون اي مشاكل وبالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لايوقفه اشكالات في التنفيذ او اي طعون حرصا مني علي استقرار هذا الصرح العظيم . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) November 6, 2021

وأكد منصور على أن حكم القضاء لا يوقفه "إشكالات في التنفيذ أو أي طعون"، في إشارة منه إلى استشكالين أمام القضاء لوقف حكم عودته لرئاسة الزمالك.

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