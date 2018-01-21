أردوغان: لن نتراجع خطوة واحدة عن عملية عفرين شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده لن تتراجع عملية عفرين، التي تستهدف القوات الكردية، شمالي سوريا.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL القوات المسلحة التركية تعلن بدء العملية البرية في عفرين

القاهرة- سبوتنيك وأوضح الرئيس التركي "لن نتراجع خطوة واحدة عن عملية عفرين شمال سوريا"، مشيرا إلى أنه يتوقع انتهاء العملية خلال وقت قصير.

وأضاف الرئيس "بعض حلفائنا زودوا وحدات حماية الشعب الكردية بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة تحوي أسلحة وذخيرة".

وتابع "أرى الأن كيف يهرب تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هم سيهربون ونحن سنواصل مطاردتهم"، موضحا أنه يهدف إلى إعادة 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم.

كما هدد أردوغان بملاحقة أنصار حزب الشعوب الديمقراطي في حال تنظيم مظاهرات مناهضة لعملية عفرين شمال سوريا.

ووجه أردوغان رسالة إلى "وحدات حماية الشعب الكردية السورية"، قائلا "لا يمكنكم الاعتماد على الدعم الأمريكي لهزيمة تركيا".

وتابع "سنقضي على حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية بحيث لا يتبقى منهم أحد"، مضيفا "هدف عملياتنا العسكرية في عفرين شمالي سوريا تسليم المدينة لأصحابها الحقيقيين وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم".

وكان تركيا قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، مشيرة "عملية غصن الزيتون مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

​إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".