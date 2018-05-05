ترامب يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي يوم 22 مايو

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب، رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن، في البيت الأبيض، في 22 مايو 2018".
وأوضح أن "الزعيمان سيبحثان الاجتماع القادم للرئيس ترامب، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأوضح الرئيس الأمريكي "حددنا التاريخ والمكان وسيتم الإعلان عنهما قريبا".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن القمة التاريخية بين الرئيسين يمكن أن تعقد في هذا الشهر، طالما قدمت كوريا الشمالية تنازلات معينة.
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