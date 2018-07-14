الحكومة الإسرائيلية: سنتخذ إجراءات قوية ردا على "إطلاق الصواريخ من غزة"

هددت إسرائيل، باتخاذ إجراءات وصفتها بالحازمة ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

القدس — سبوتنيك. وقالت بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقلا عن "مسؤول كبير"، قوله إنه "تقرر القيام بأنشطة حازمة ردا على العدوان الذي يشن من قطاع غزة"، مضيفا أن "إسرائيل ستزيد من حدة هذه الأنشطة وفق الحاجة".

© Sputnik . Ahmed Abed إصابة 3 إسرائيليين و140 صافرة إنذار مقابل 90 قذيفة فلسطينية

وتابع البيان: " حماس تدفع ثمنا باهظا على هجماتها الإرهابية على أراضينا. الغارات الجوية التي نفذت اليوم هي أوسع الغارات التي شنت منذ عملية الجرف الصامد".

وكانت "رويترز"، نقلت عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، قوله، إن بلاده قررت "اتخاذ إجراء قوي ضد عدوان غزة"، وذلك بعد أسوأ تبادل للقصف منذ الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2014.

وقصف الجيش الإسرائيلي، عشرات الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بينما أطلقت الحركة عشرات الصواريخ عبر الحدود، في وقت، قتل فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية، في حين أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل جراء إطلاق صواريخ من غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أجرى جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة. وقال إنه تم استعراض نشاطات الجبهة وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة.