الحكومة الإسرائيلية: سنتخذ إجراءات قوية ردا على "إطلاق الصواريخ من غزة"

القدس — سبوتنيك. وقالت بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقلا عن "مسؤول كبير"، قوله إنه "تقرر القيام بأنشطة حازمة ردا على العدوان الذي يشن من قطاع غزة"، مضيفا أن "إسرائيل ستزيد من حدة هذه الأنشطة وفق الحاجة".
وكانت "رويترز"، نقلت عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، قوله، إن بلاده قررت "اتخاذ إجراء قوي ضد عدوان غزة"، وذلك بعد أسوأ تبادل للقصف منذ الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2014.
وقصف الجيش الإسرائيلي، عشرات الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة، بينما أطلقت الحركة عشرات الصواريخ عبر الحدود، في وقت، قتل فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية، في حين أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل جراء إطلاق صواريخ من غزة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أجرى جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة. وقال إنه تم استعراض نشاطات الجبهة وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة.
#عاجل أجرى رئيس الاركان الجنرال غادي #أيزنكوت جلسة لتقدير الموقف قبل قليل في فرقة غزة بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة وقادة أخرون.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2018
لقد تم استعراض نشاطات الجهات وجاهزيتها لتوسيع رقعة الخطوات العملياتية وفق الحاجة. pic.twitter.com/b8MCMQFE9x
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