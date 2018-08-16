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16:52 16 أغسطس/ أب 2018
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    تدريبات لحركة حماس

    وزير الجيش الإسرائيلي يكشف عن خيارات إسقاط "حماس" في غزة

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    العالم
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    لوح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، بإسقاط نظام حركة "حماس" في غزة عبر إشعال ربيع عربي فيها.

    رام الله — سبوتنيك. وقال ليبرمان، في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية: "لإسقاط حكم حماس في غزة هناك خياران أولهما احتلال غزة والتضحية بعدد من الجنود والثاني خلق ربيع عربي فيها".

    وأضاف ليبرمان، أن: "إسرائيل مهتمة بالتواصل مع المواطنين الفلسطينيين في غزة وليس مع حركة حماس، حيث إن هناك انخفاضا حادا في دعم حماس في أوساط سكان القطاع".

    ليبرمان
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    ليبرمان يوجه رسالة عاجلة إلى غزة
    وعقب الوزير الإسرائيلي على ما يدور من حديث ومفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة بوساطة مصرية من أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل في غزة وإسرائيل قائلا: "لا يعرف شيئا عن أي اتفاق أو خطوات بشأن غزة مضيفا بأن "إسرائيل تعمل وفق السلوك الموجود على الأرض".

    وتابع وزير الجيش الإسرائيلي قائلا: "صحيح هناك الكثير من المبادرات من أنحاء العالم ورغم احترامنا وتقديرنا لها إلا أننا ندير الأمور وفق مصالحنا ونحن ليس لدينا مصلحة في تجويع سكان غزة لكن نقولها بوضوح: "إذا كان هناك هدوء وسلام وأمن فإن سكان غزة سيكونون أول المستفيدين".

    وهاجم ليبرمان، وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بشأن انتقاداته لسياساته تجاه غزة قائلا: "بعض السياسيين يحبون رفع الشعارات، على كل وزير أن يهتم بمسؤولياته ونحن لسنا مقصرين في واجباتنا".

    واختتم ليبرمان بالقول: "لا يمكن أن نفعل في كل مرة ما فعلناه في العمليات (الحروب) الثلاث بغزة لا يمكن تكرار نفس الشيء في كل مرة ونتوقع نتيجة جديدة، الحل هو تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط وكيان اقتصادي قوي وتوفير فرص العمل لمليوني شخص لكن هذا لن يحدث صباح غد ولكنها قد تكون قريبة جدا في حال استمر الهدوء".

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    الكلمات الدلالية:
    حركة حماس, ليبرمان, غزة, إسرائيل, فلسطين
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