نتنياهو: إسرائيل ستواصل ما بوسعها لصد العدوان الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستواصل ما بوسعها لصد العدوان الإيراني.

© AP Photo / Richard Drew ترامب: أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران

القدس — سبوتنيك . أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل جهودها، لصد ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

وقال نتنياهو في تصريحات قبيل اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "إسرائيل ستواصل مع بوسعها لصد العدوان الإيراني".

وشدد نتنياهو على أن الولايات المتحدة لم تدعم إسرائيل في السابق كما حدث الآن".

يشار إلى أنه وقبل مغادرته تل أبيب متوجها إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال نتنياهو، إن إسرائيل حققت نجاحات كبيرة في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في تغريدة على "تويتر":

حققنا نجاحات كبيرة في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان.