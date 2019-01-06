وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون

ووفقا لابنته، توفي براون في مزرعته بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة، نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس.
وشارك براون في توقيع اتفاقيات خفض الأسلحة الاستراتيجية (1) و(2) تحت قيادة الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1972 والرئيس كارتر في عام 1979. وعلى أساس هذه المعاهدات، تم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية: ستارت —1 و2 و3 في 1991 و1993 و2010 على التوالي.
ولكنه فشل في إقناع الكونغرس بالتصديق على معاهدة الحد من الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتي في عام 1979.
وفي معرض حديثها عن العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، نقلت الصحيفة عن أول تعليق براون الذي قدمه للصحفيين بعد توليه منصب وزير الدفاع، قائلا: "أعتقد أنه عصر الاحتواء المتبادل، يجب على القوى العظمى أن تتصرف مثل القنافذ التي تنشأ علاقات الحب بعناية فائقة".
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