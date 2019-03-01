وزارة الخارجية الهندية: لا توجد حاجة إلى وسطاء في الأزمة مع باكستان

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وزارة الخارجية الهندية: لا توجد حاجة إلى وسطاء في الأزمة مع باكستان

يتبع…