ظريف ينشر خريطة يقول إنها للطائرة الأمريكية تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية

نشر وزير خارجية إيران خريطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

وحسب "رويترز" نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خريطة على تويتر اليوم السبت مزودة بإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران يوم الخميس وهي تحلق فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وتعرض الخريطة أيضا مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة يشيران، وفقا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها.

وكتب ظريف يقول "لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت".

جاء ذلك بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأميركي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

وفي وقت سابق أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات بين البلدين.

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.

There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS — Javad Zarif (@JZarif) June 22, 2019

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران قالت اليوم السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد أمريكي لها وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعه، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.

We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: "ستعرفون قريبا".