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    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إيران 26 مايو/ أيار 2019

    ظريف ينشر خريطة يقول إنها للطائرة الأمريكية تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    العالم
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    نشر وزير خارجية إيران خريطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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    وحسب "رويترز" نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خريطة على تويتر اليوم السبت مزودة بإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران يوم الخميس وهي تحلق فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

    وتعرض الخريطة أيضا مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة يشيران، وفقا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها.

    وكتب ظريف يقول "لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت".

    جاء ذلك بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

    فيما أعلن الجيش الأميركي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

    وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

    وفي وقت سابق أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات بين البلدين.

    وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران قالت اليوم السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد أمريكي لها وسط تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعه، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.

    وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

    وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: "ستعرفون قريبا".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, طائرة تجسس, الخارجية الإيرانية, محمد جواد ظريف, إيران
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