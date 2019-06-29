20 صورة طريفة من قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان

وبحسب "رويترز" حذر قادة مجموعة العشرين اليوم السبت من تنامي المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي ولكن احجموا عن إدانة الحماية التجارية واستعاضوا عن ذلك بالدعوة لمناخ تجاري حر ونزيه بعد محادثات وصفها عدد من الأعضاء في المجموعة بأنها صعبة.
وفي بيان صدر في ختام قمتهم، التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان قال القادة إن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا وإن الاحتمالات تتجه للأسوأ مع تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
وقال البيان "نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة". وهذا البيان الثاني علي التوالي للقمة الذي يحجم عن الدعوة للحاجة لمقاومة الحماية التجارية.
ولكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أخفى انزعاجه وأكد أن ثمة الكثير من الأمور المشتركة بين قادة مجموعة العشرين من بينها الاعتراف المشترك بحاجة المجموعة لأن تظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
وعند صياغة بيان القمة حرصت اليابان التي ترأس الاجتماع على إيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة التي تعارض لغة التنديد بالحماية التجارية والدول الأخرى التي تسعى لتحذير أقوى ضد التوتر التجاري.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لم تحدث القرارات انفراجة لكن.. جميع المشاركين أكدوا على التطلع لمواصلة العمل لتحسين نظام التجارة العالمي".
وأضاف "حقيقة أن الجميع أكد على الحاجة لهذه العملية والاستعداد للعمل تجاه هذه العملة أمر إيجابي بالفعل".
وهزت التبعات واسعة النطاق للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسواق واختبرت عزيمة أعضاء المجموعة إزاء توحيد جبهتهم لتفادي كساد عالمي.
واتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة ما يعطي بعض الأمل في إمكانية تسوية أكبر اقتصادين في العالم للنزاع المرير بينهما.
غير أن كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه "موقفا صعبا" بسبب النزاعات التجارية وحثت صناع القرار في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية والعقبات الأخرى أمام التجارة.
وقالت" فيما نرحب باستئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن الرسوم التي فرضت بالفعل تكبح الاقتصاد العالمي بينما تحمل القضايا التي لم تحسم الكثير من الضبابية تجاه المستقبل".
وعلى هامش تلك القمة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين القادة والزعماء إذ التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
- رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو يتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا© REUTERS / HANDOUT
- رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا© REUTERS / HANDOUT
- رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا© REUTERS / HANDOUT
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان© REUTERS /
- رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تحتضن أحد المندوبين المجهولين خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا© REUTERS / HANDOUT
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضور قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا ، اليابان© REUTERS / Kevin Lamarque
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماع عمل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا.© REUTERS / Kevin Lamarque
- فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين باليابان© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
- قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو محمد بن سلمان© REUTERS / Kevin Lamarque
- قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - مستشارة الرئيس الأمريكي - إيفانكا ترامب© AFP 2019 / Brendan Smialowski
- قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019© Sputnik . Mikhail Klimentyev
كما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني.
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