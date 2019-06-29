20 صورة طريفة من قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان

انتهت أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم السبت، في مدينة أوساكا اليابانية.

والتقطت عدسات المصورين بعض الصور الطريفة لقادة وزعماء الدول المشاركة في القمة.

وبحسب "رويترز" حذر قادة مجموعة العشرين اليوم السبت من تنامي المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي ولكن احجموا عن إدانة الحماية التجارية واستعاضوا عن ذلك بالدعوة لمناخ تجاري حر ونزيه بعد محادثات وصفها عدد من الأعضاء في المجموعة بأنها صعبة.

وفي بيان صدر في ختام قمتهم، التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان قال القادة إن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا وإن الاحتمالات تتجه للأسوأ مع تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وقال البيان "نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة". وهذا البيان الثاني علي التوالي للقمة الذي يحجم عن الدعوة للحاجة لمقاومة الحماية التجارية.

© REUTERS / HANDOUT قادة ووفود بلدان مجموعة العشرين بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان يحضرون حدثًا ثقافيًا في أوساكا جيهينكان في أوساكا باليابان

ولكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أخفى انزعاجه وأكد أن ثمة الكثير من الأمور المشتركة بين قادة مجموعة العشرين من بينها الاعتراف المشترك بحاجة المجموعة لأن تظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب يحضران حدثًا لتمكين المرأة خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

وعند صياغة بيان القمة حرصت اليابان التي ترأس الاجتماع على إيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة التي تعارض لغة التنديد بالحماية التجارية والدول الأخرى التي تسعى لتحذير أقوى ضد التوتر التجاري.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان في اجتماعهما الثنائي خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لم تحدث القرارات انفراجة لكن.. جميع المشاركين أكدوا على التطلع لمواصلة العمل لتحسين نظام التجارة العالمي".

© REUTERS / POOL الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في جلسة مشاركة المرأة في القوى العاملة

وأضاف "حقيقة أن الجميع أكد على الحاجة لهذه العملية والاستعداد للعمل تجاه هذه العملة أمر إيجابي بالفعل".

© REUTERS / JORGE SILVA الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس البرازيلي جير بولسونارو ورئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر خلال مؤتمر صحفي عقده في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

وهزت التبعات واسعة النطاق للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسواق واختبرت عزيمة أعضاء المجموعة إزاء توحيد جبهتهم لتفادي كساد عالمي.

© REUTERS / POOL آكي آبي زوجة رئيس وزراء اليابان تلتقط صورة جماعية مع زوجات قادة مجموعة العشرين والأطفال خلال ندوة في أوساكا

واتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة ما يعطي بعض الأمل في إمكانية تسوية أكبر اقتصادين في العالم للنزاع المرير بينهما.

© REUTERS / POOL آكي آبي زوجة رئيس وزراء اليابان تلتقط صورة جماعية مع زوجات قادة مجموعة العشرين والأطفال خلال ندوة في أوساكا

غير أن كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه "موقفا صعبا" بسبب النزاعات التجارية وحثت صناع القرار في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية والعقبات الأخرى أمام التجارة.

© REUTERS / JORGE SILVA رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يصافح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

وقالت" فيما نرحب باستئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن الرسوم التي فرضت بالفعل تكبح الاقتصاد العالمي بينما تحمل القضايا التي لم تحسم الكثير من الضبابية تجاه المستقبل".

© REUTERS / POOL الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشير إلى أحد الصحفيين لطرح سؤال خلال مؤتمره الصحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا

وعلى هامش تلك القمة عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين القادة والزعماء إذ التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو يتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا © REUTERS / HANDOUT

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا © REUTERS / HANDOUT

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا © REUTERS / HANDOUT

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان © REUTERS /

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تحتضن أحد المندوبين المجهولين خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا © REUTERS / HANDOUT

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضور قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا ، اليابان © REUTERS / Kevin Lamarque

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماع عمل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا. © REUTERS / Kevin Lamarque

فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين باليابان © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو محمد بن سلمان © REUTERS / Kevin Lamarque

قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - مستشارة الرئيس الأمريكي - إيفانكا ترامب © AFP 2019 / Brendan Smialowski

قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 © Sputnik . Mikhail Klimentyev 1 / 11 © REUTERS / HANDOUT رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو يتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا

كما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني.