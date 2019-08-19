تركيا تطلق عملية "الكاسر" في جنوب شرقي البلاد

أطلقت تركيا، اليوم الاثنين، عملية أمنية جديدة واسعة النطاق في جنوب شرقي البلاد.

نشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بيانا لوزارة الداخلية التركية، قالت فيه إنها أطلقت عملية جديدة ضد منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) في ولايات هكاري وشرناق ووان جنوب شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن تلك العملية الأمنية أطلق عليها اسم "الكاسر"، والتي سيشارك فيها قوات من الدرك ووحدات الأمن والحراس الأمنيين، ويديرها القائد العام للدرك، الفريق أول عارف غتين من ولاية هكاري.

وأوضحت الداخلية التركية أن عملية "الكاسر" سيشارك فيها 129 فريقا أمنيا من الدرك والقوات الخاصة في الشرطة والحراس الأمنيين.

وأسفرت عملية "الكاسر" حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمه الإرهابيون، وفقا للبيان.

وأكد بيان الداخلية التركية، أن العملية ستظل مستمرة لحين تحييد كافة الإرهابيين في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية التركية ، قد أعلنت في وقت سابق أن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم، بحسب "رويترز".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزارة الداخلية أوقفت رؤساء بلديات ولايات ديار بكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "جرى كف يد كل من رؤساء بلدية ديار بكر، عدنان سلجوق مزراقلي، وماردين، أحمد تورك، ووان، بديعة أوزغوكجه، عن العمل".

وأكدت المصادر أن "القوات التركية تمكنت من تحييد كورهان، وهو أحد قيادات ما يُعرف بصقور حرية كردستان ويلقب بـ"بوتان"، ومساعده أكغون الملقب بكيندال".