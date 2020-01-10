الناتو: نرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

قال رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الدفاع الجوي الإيراني ربما أسقط طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من طهران يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 176.

وأضاف ستولتنبيرغ للصحفيين عند الدخول في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن "من المهم أن نثبت كل الحقائق هناك ... أدعو إيران إلى المشاركة الكاملة والمساهمة في تحقيق شفاف وشامل".

وتابع قائلا "ليس لدينا سبب لعدم تصديق التقارير التي رأيناها من مختلف حلفاء الناتو، والتي أفادت بأن الطائرة ربما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الإيراني".

وأوضح "لهذا السبب بالتحديد نحتاج إلى تحقيق شامل لإثبات كل الحقائق وهذا هو بالضبط السبب في أننا يجب أن نتعاون بشكل كامل من الجانب الإيراني في مثل هذا التحقيق". بحسب "رويترز".

يتبع...